Tamir ettiği TIR'ın altında kalan usta öldü KONYA'nın Ereğli ilçesinde oto tamir ustası Mehmet Ali Samur (68), krikonun kayması ile tamir ettiği TIR'ın kabinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde oto tamir ustası Mehmet Ali Samur (68), krikonun kayması ile tamir ettiği TIR'ın kabinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Samur, tamirhaneye getirilen 52 AKK 730 plakalı TIR'ın kabin bölümünü kriko ile havaya kaldırıp, tamir etmeye başladı. Bu sırada krikonun kayması ile Samur, düşen kabinin altında kaldı. İş yeri çalışanları ve çevredekilerce aracın altından çıkartılan Samur, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samur, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.