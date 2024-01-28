Konyaspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktör Çağdaş Atan, istedikleri golleri atarak maçı kazandıklarını söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, keyifli bir maç oynandığını dile getirdi.

Takımının birinci dakikadan itibaren oyunu istediğine işaret eden Atan, "Hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyununa devam eden, çeşitli hücumları deneyen, sabırla oynayan ve iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. 2-0'dan Konyaspor gibi deplasmanda geriye dönmek çok önemli. Bu ileride bize çok şeyler kazandıracaktır." diye konuştu.

Atan, son haftalarda üstün performans gösterdiklerine işaret ederek, "Fenerbahçe maçı bir kayıp oldu ama yolumuza devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça iyi giremedik. İlk on dakikadan sonra oyun kontrolünü tamamen elimize aldık. İstediğimiz golleri atıp maçı kazandık. Konyaspor, takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.