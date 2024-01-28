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        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, maçın kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:15
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        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, maçın kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu söyledi.

        Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında erken gollerle öne geçtiklerini anımsattı.

        İkinci devrede takımın performansının düştüğüne işaret eden Ömerovic, galibiyet hasreti nedeniyle psikolojik baskının olduğunu vurguladı.

        Ömerovic, son maçlarda takımının gösterdiği performansa dikkati çekerek, "İnanan, sonuna kadar savaşan, oyunda kalmak isteyen oyuncu grubumuz var. Maalesef gole baktığın zaman Antalyaspor, Gaziantep FK ve bugünkü maçta çok şey kaçırdık. Bugün oyunun kırılma noktası penaltı pozisyonudur." dedi.

        Maçın hakemi Alper Akarsu'nun tecrübesiz olduğunu savunan Ömerovic, "Kritik bir maça, böyle tecrübesiz bir hakemin verilmesi bana göre çok mantıksız. En azından adalet istiyoruz. Bugün maçta biraz gerginliğimizi artırmış olabilir. İlk önce hatalarımızı düzeltmek zorundayız. Sonuna kadar savaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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