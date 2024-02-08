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        Konyaspor, Anderson Niangbo'yu renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Kazakistan Premier Lig ekiplerinden Aktobe'de forma giyen Fildişi Sahilli Anderson Niangbo'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:53
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        Konyaspor, Anderson Niangbo'yu renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Kazakistan Premier Lig ekiplerinden Aktobe'de forma giyen Fildişi Sahilli Anderson Niangbo'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Niangbo, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve Asbaşkan Mehmet Ali Görgülü'nün hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

        Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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