Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

        Konya'da silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan baba ve oğlu hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan baba ve oğlu hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Mert Y. ve babası Rıfat Y. ile taraf avukatları katıldı.

        Açıklanan mütalaada, olay günü tutuksuz sanık A.Ç. ve sanık Mustafa Mert Y'nin trafikte tartıştığı, karşılıklı küfürleşme yaşandığı, A.Ç'nin sanığı öldürmekle tehdit ettiği ve evine kadar takip ettiği aktarıldı.

        A.Ç'nin yakınlarını da çağırarak Mustafa Mert Y'nin ikametine gittiği, ardından yaşanan kavgada A.Ç, B.Ç. ve Y.Ç'nin yaralandığı, Şükrü Çetin ile oğlu Ahmet Çetin'in de öldüğü belirtildi.

        Savcı, Mustafa Mert Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, Şükrü Çetin’e yönelik "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Rıfat Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle, "yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanık Mehmet Y’nin "yaralama" eyleminden 6 yıl 9 aya kadar, "tehdit" suçundan 6 aydan 3,5 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 3,5 yıla kadar, Mustafa Mert Y’ye yönelik "yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        - Olay

        A.Ç, 7 Eylül 2023'te trafikte tartıştıkları Mustafa Mert Y'yi Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kadar takip etmiş, olay yerine çağırdığı akrabaları Şükrü, Ahmet, Ali, Bekir ve Yasin Çetin ile Mustafa Mert Y. ve ailesi arasında silahlı kavga çıkmıştı.

        Kavgada Şükrü Çetin ile oğlu Ahmet Çetin, A.Ç, B.Ç. ve Y.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Şükrü Çetin ve Ahmet Çetin hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından Rıfat Y, Mustafa Y, Mehmet Y. gözaltına alınmış, Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Mert Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor
        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor
        Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyo...
        Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyo...
        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 1. Lig için...
        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 1. Lig için...
        Konya'da TMO'ya ait depolardan buğday çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutukland...
        Konya'da TMO'ya ait depolardan buğday çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutukland...
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
        İşe giderken geçirdiği kazada öldü
        İşe giderken geçirdiği kazada öldü