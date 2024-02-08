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        Konya'da TMO'ya ait depolardan buğday çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait kiralık depolardan buğday çalınmasıyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:53
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        Konya'da TMO'ya ait depolardan buğday çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait kiralık depolardan buğday çalınmasıyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

        Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Kasım 2023'te Güvercinlik Mahallesi'ndeki buğday hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

        Haklarında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

        Konuya ilişkin TMO tarafından 10 Kasım 2023’te yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

        "Çumra deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Konya Başmüdürlüğümüzce konu, ivedilikle adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek adli soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığımızca da konuyu incelemek ve soruşturmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 1 kişi halen tutuklu, 4 kişi adli kontrole tabidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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