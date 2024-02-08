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        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 1. Lig için play-off oynayacak

        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 2. Lig 4. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak, 1. Lig play-off oynamaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:56
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        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 1. Lig için play-off oynayacak
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        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Kulübü, 2. Lig 4. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak, 1. Lig play-off oynamaya hak kazandı.

        Başantrenör Ali Kemal Boztaş, başarıya giden yolda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Yönetimin canla başla mücadele ederek maddi manevi emek harcadıklarını anlatan Boztaş, "Herkesten Allah razı olsun. Şimdi sırada 1. Lig play-off​​​​​​​ maçları var. Bizim hayalimize ortak olan herkesin desteğine tekrar ihtiyacımız var." diye konuştu.

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