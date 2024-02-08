Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor

Yurt içi ve yurt dışına pazarlanan su ürünleri işleme tesislerinde denetimler yaptıklarını aktaran Ünüvar, "Dezenfeksiyon, ürün kalite ve kontrolüne yönelik hijyenik şartları, tesiste kullanılan suyun kalitesi, işleyecek ürün ve değerlendirme şekline göre denetlemeler yapıldı. Denetimlerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, gazetecilere, amaçlarının tesislerde işlenen ürünlerin tüketicilere sağlıklı ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren balık işleme ve paketleme tesislerini denetledi.

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