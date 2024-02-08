Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki otomobil sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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