Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdman, 7'ye 7 oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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