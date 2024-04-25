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        Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:39
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        Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

        İdman, 7'ye 7 oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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