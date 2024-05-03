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        Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

        Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:22
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        Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı
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        Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, para karşılığında usulsüz reçete düzenleyerek uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Konya, Karaman, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 51 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda 2 bin 586 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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