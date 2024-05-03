Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda 2 bin 586 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

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