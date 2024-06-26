Seydişehir Askerlik Şube Başkanı Astsubay Lale, şehit ailelerini ziyaret etti

Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Ümit Lale, şehit ailelerini ziyaret etti.

Lale ve beraberindeki Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Başkanı Yakup Söğüt şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet etti.

Lale, gazetecilere, şehit ailelerine minnet ve şükran duygularını ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehit aileleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Lale'ye teşekkür etti.