Konya'da Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı.

Göl kıyısındaki festival meydanında düzenlenen ve mehteran gösterisiyle başlayan etkinlik 5 gün sürecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, festival açılışında, gurbetçi ve hemşeri buluşmasıyla şehrin insanının kaynaşması için göl festivali düzenlediklerini söyledi.

Beyşehir gölünü korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bayındır, "Bu gölün dibi alüvyonlarla dolmuş, sonradan otlanmanın müsebbibi olmuş. Kıyılarındaki sazdan gölü göremez olduk. Bunun mücadelesini vereceğiz. Şüpheniz olmasın. Biz Beyşehir Gölünü korumakla görevliyiz." diye konuştu.