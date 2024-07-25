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        Konya'da Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:12
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        Konya'da Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı.

        Göl kıyısındaki festival meydanında düzenlenen ve mehteran gösterisiyle başlayan etkinlik 5 gün sürecek.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, festival açılışında, gurbetçi ve hemşeri buluşmasıyla şehrin insanının kaynaşması için göl festivali düzenlediklerini söyledi.

        Beyşehir gölünü korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bayındır, "Bu gölün dibi alüvyonlarla dolmuş, sonradan otlanmanın müsebbibi olmuş. Kıyılarındaki sazdan gölü göremez olduk. Bunun mücadelesini vereceğiz. Şüpheniz olmasın. Biz Beyşehir Gölünü korumakla görevliyiz." diye konuştu.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da, ülke genelinde her yıl binin üzerinde festival düzenlendiğini kaydederek, Beyşehir'de düzenlenen festivalin en canlı ve en çok ilgi görenlerden olduğunu dile getirdi.

        Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, sahne aldığı festivalde şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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