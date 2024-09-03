Otizmli Enver Taha Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 47 kilo verdi

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da annesi Fatma Tarhan ile yaşayan 28 yaşındaki otizmli Enver Taha Tarhan, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki uzman diyetisyen kontrolünde 47 kilo verdi.

Anne Fatma Tarhan, henüz 1,5 yaşında otizmli olduğunu fark ettiği oğlu Enver Taha'nın Ankara'da eğitim almasını sağladı.

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Basın Yayın Bölümü'nü bitiren, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ne devam eden Enver Taha, 153 kiloya ulaşınca yüksek tansiyon gibi çeşitli sağlık problemleri yaşamaya başladı.

Anne Fatma Tarhan, yaklaşık 1,5 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle haberdar olduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne oğlu için başvurdu. Enver Taha, merkezdeki uzman diyetisyenin desteğiyle yaklaşık 47 kilo verdi. - "Kendimi mutlu hissediyorum" Anne Fatma Tarhan, AA muhabirine, Enver Taha'nın eğitimi için çok çabaladığını anlattı. Eğitimine devam eden oğlunun her türlü ev işini de yaptığını belirten Tarhan, oğlunun çok uyumlu bir insan olduğunu söyledi. Tarhan, 153 kilo olması nedeniyle kan basıncı yükselen ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan Enver Taha'nın risk grubunda olduğunu öğrenmesiyle yaklaşık 1,5 yıl önce diyetisyen arayışına girdiğini belirtti.

Çocuğu otizmli olan bir hemşire arkadaşının önerisiyle Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu ifade eden Tarhan, "Oğlumla uyum içinde olmak için ben de başvurdum. İkimiz de yüzmeye başladık. Taha fitness de yaptı. Ben arada bir kaçamak yapıyordum. Diyeti bozacağım zaman beni uyardı, elimden aldı. Kendisi asla diyetini bozmadı. Taha çok kilo verdi." diye konuştu. Enver Taha da 153 kilo olduğu dönemde uyuyamadığını, yürüyemediğini ifade ederek, "Kendimi mutlu hissediyorum. Annem diyetini bozacaktı. Karpuzu, çerezi çok yiyordu. Yakalayınca, 'Olmaz, yememelisin.' dedim." ifadesini kullandı.