Akşehir'de trafik kazası sonucu ölen lise öğrencisi anıldı
Akşehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Tunahan Soylu için anma töreni yapıldı.
Akşehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Tunahan Soylu için anma töreni yapıldı.
30 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Tunahan Soylu'nun, 7 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından eğitim gördüğü Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde bugün anma töreni düzenlendi.
Törende baba Soner Soylu, Tunahan'ın oturduğu sıraya çiçek bıraktı.
Tunahan Soylu'nun arkadaşları, öğretmenleri ve okul idaresi de anma törenine katıldı.
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