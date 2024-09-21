Konyaspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, bir puanı hak ettiklerini belirtti.

Uygun, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın 80 dakikasını çok iyi geçirdiklerini ifade eden Uygun, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın kahramanlarından birinin kaleci Ali Şaşal Vural olduğunu aktaran Uygun, "Bunun nedeni Konyaspor'un son dakikalarda gösterdiği performans. Önemli oyuncularımızın sakatlıkları vardı. Oynadığımız oyunla bir puanı hak ettik. Konyaspor taraftarına ve camiasına yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu.

- Albayrak: "Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi" TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise alınan bir puanın kendilerini mutlu etmediğini dile getirdi. İlk yarıda istedikleri tempoda oyun oynayamadıklarını anlatan Albayrak, "Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarıdaki değişikliklerle temponun biraz artması, mücadelemizin, isteğimizin, kazanma arzumuzun artması, rakibin de fiziksel olarak yorgun kalması, pozisyonlar üretmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.