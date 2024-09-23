Konyalı muhtar "Gönül Kapısı" ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sunuyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi muhtarı Yılmaz İncekara, "Gönül Kapısı" adını verdiği dükkanında maddi durumu yetersiz olan vatandaşların giyim ve gıda alışverişi yapmalarını sağlıyor.

İncekara, muhtarlık ofisi olarak da kullandığı dükkanında hayırseverler tarafından getirilen giysi, ayakkabı ve gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

İstanbul ve Konya'da konfeksiyon imalatı yapan ve emekli olup 6 ay önce muhtar seçilen İncekara, AA muhabirine, 2001'de üretim işini bitirip mağaza açtığını söyledi.

Bir süre sonra mağaza işini de bitirdiğini dile getiren İncekara, "Artık 6-7 yıldır mağazamız burası. Buraya ücretsiz giyim merkezi diyebiliriz. Hem gıda bankası hem giyim merkezi. Vatandaşlarımız ikinci el ya da yeni kıyafetleri getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

İncekara, Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nin 18 bin nüfusla Selçuklu'nun 5. büyük mahallesi olduğuna işaret ederek, sadece kendi mahallesindekilere değil, yönlendirilen tüm ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.