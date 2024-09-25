Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı

        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi son yıllarda yürütülen çalışmalar sonunda çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ciddi bir merkez haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi son yıllarda yürütülen çalışmalar sonunda çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ciddi bir merkez haline geldi.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Esence Mahallesi'nde kabak çekirdeği hasadı yapan üreticilerle buluştu.

        Özver, çiftçilerin hasat ettikleri kabak çekirdeklerini güneşte kurutma yaptıkları alanları gezdi.

        Bu sene 2 bin 200 dekarlık alanda kabak ekimi yapılan mahallede yılda 250-300 ton kabak çekirdek üretimi yapıldığını belirten Özver, son yıllarda ilçenin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

        Kabak çekirdeğinin, sulama imkanlarının sınırlı olduğu tarım alanlarında ekonomik ve avantajlı bir ürün çeşidi olduğunu ifade eden Özver, "Tohumun, ekiminden, hasadına, işlemesine kadar her aşamasında tarım teknolojileri kullanılabilmektedir. Çekirdek ayıklama işlemi ister makine ile isterse elle yapılabilir. Çıkarılan çekirdekler uygun alanlara serilerek güneş ışığında doğal olarak kurutulur. Kuru şartlarda 75-80 kilogramdan başlayan verim düzeyi, sulu koşullarda ise dekara 100-150 kiloya kadar çıkabilmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Konya'da bisikletseverler tarihi ve doğal güzellikleri pedal çevirerek keşf...
        Konya'da bisikletseverler tarihi ve doğal güzellikleri pedal çevirerek keşf...
        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta dev...
        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta dev...
        Bozkırı, ormana çevirdi
        Bozkırı, ormana çevirdi
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa