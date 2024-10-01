Tartıştığı kişiye yumruk atıp ölümüne neden olmakla suçlanan kick bokscunun ifadesine ulaşıldı

Konya'da trafikte tartıştığı kişiye yumruk atıp beyin kanaması geçirerek ölmesine neden olduğu iddia edilen kick bokscu genç üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Trafikte tartışıp darp ettiği 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'in, olaydan 22 gün sonra kafa travmasına bağlı beyin kanaması kaynaklı yaşamını yitirmesinden sonra tutuklanan zanlı Mehmet Ali D (19), cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde, üzerine atılı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu reddetti.

Olay günü işe gitmek için yola çıktığını, maktulün içinde bulunduğu arabanın yolda ani şerit değiştirerek önüne geçtiğini iddia etti.

Kazayı önlemek için ani şekilde şerit değiştirip korna çaldığını anlatan Mehmet Ali D, "Camı indirip, 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. Sonra da araçlarını önüme kırdılar. Maktul ve oğlu araçtan inerek beni darp etmeye başladı. Olay yerinden kaçmak için ikisini de itekledim. Başka da herhangi bir eylemim olmadı." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali D, öldürme ya da yaralama kastı taşımadığını öne sürdü.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sürücü Mehmet Ali D. ile Fatih Işıkçeviren arasında "yol verme" tartışması çıkmış, iddiaya göre Mehmet Ali D, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başlamıştı.