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        Tartıştığı kişiye yumruk atıp ölümüne neden olmakla suçlanan kick bokscunun ifadesine ulaşıldı

        Konya'da trafikte tartıştığı kişiye yumruk atıp beyin kanaması geçirerek ölmesine neden olduğu iddia edilen kick bokscu genç üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:21
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        Tartıştığı kişiye yumruk atıp ölümüne neden olmakla suçlanan kick bokscunun ifadesine ulaşıldı
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        Konya'da trafikte tartıştığı kişiye yumruk atıp beyin kanaması geçirerek ölmesine neden olduğu iddia edilen kick bokscu genç üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        Trafikte tartışıp darp ettiği 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'in, olaydan 22 gün sonra kafa travmasına bağlı beyin kanaması kaynaklı yaşamını yitirmesinden sonra tutuklanan zanlı Mehmet Ali D (19), cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde, üzerine atılı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu reddetti.

        Olay günü işe gitmek için yola çıktığını, maktulün içinde bulunduğu arabanın yolda ani şerit değiştirerek önüne geçtiğini iddia etti.

        Kazayı önlemek için ani şekilde şerit değiştirip korna çaldığını anlatan Mehmet Ali D, "Camı indirip, 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. Sonra da araçlarını önüme kırdılar. Maktul ve oğlu araçtan inerek beni darp etmeye başladı. Olay yerinden kaçmak için ikisini de itekledim. Başka da herhangi bir eylemim olmadı." ifadesini kullandı.

        Mehmet Ali D, öldürme ya da yaralama kastı taşımadığını öne sürdü.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        - Olay

        Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sürücü Mehmet Ali D. ile Fatih Işıkçeviren arasında "yol verme" tartışması çıkmış, iddiaya göre Mehmet Ali D, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başlamıştı.

        Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan inmiş, Mehmet Ali D, baba Mustafa Işıkçeviren'e de yumruk attıktan sonra olay yerinden ayrılmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralı halde Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

        Olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali D, gözaltına alınmış, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Mustafa Işıkçeviren'in, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine Mehmet Ali D, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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