Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i sahibine teslim edildi

Ekipler, yürüttükleri geniş çaplı araştırma neticesinde çalınan koyunlardan 1170'inin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş bir çiftlikte olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengen Mahallesi'nde N.S'ye ait çiftlikteki 2 çobanın darbedilmesi ve 1200 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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