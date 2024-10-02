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        Konya'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Konya'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:35
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        Konya'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Furkan H. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık, savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

        Taraf avukatının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın "üstsoyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        - Olay

        Yusuf Furkan H, 23 Eylül 2023'te Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49) av tüfeğiyle öldürmüş, polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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