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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Konya'da temel atma töreninde konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, imam hatipler ve meslek liseler özelinde kayıp yılların yaşandığını belirterek, "Çok şükür bugün bu okullardan mezun belediye başkanlarımızı, devlet adamlarımızı, iş adamlarımızı, ülkesine hizmet eden, insanını seven, manevi değerlere sahip, mezunları ve yetişmiş insanlarımızı konuşuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:27
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Konya'da temel atma töreninde konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, imam hatipler ve meslek liseler özelinde kayıp yılların yaşandığını belirterek, "Çok şükür bugün bu okullardan mezun belediye başkanlarımızı, devlet adamlarımızı, iş adamlarımızı, ülkesine hizmet eden, insanını seven, manevi değerlere sahip, mezunları ve yetişmiş insanlarımızı konuşuyoruz." dedi.

        Macit, Konya Merkez İmam Hatip Lisesi Temel Atma Töreni'nde, bir imam hatipli olarak törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İmam hatiplilerin 1990'lı yıllarda yaşanılan mağduriyetlerle anıldığını vurgulayan Macit, "Ülke olarak büyük vakitler kaybettik. Hem imam hatipler özelinde hem de meslek liseleri özelinde maalesef kayıp yıllarımız oldu ama çok şükür bugün bu okullardan mezun belediye başkanlarımızı, devlet adamlarımızı, iş adamlarımızı, ülkesine hizmet eden, insanını seven, manevi değerlere sahip, mezunları ve yetişmiş insanlarımızı konuşuyoruz. Ne kadar şükretsek az." diye konuştu.

        Macit, son 22 yılda Türkiye'de eğitim alanında da çok büyük adımların atıldığını söyledi.

        Türkiye'nin dört bir tarafında çok büyük okullar yaptıklarını anlatan Macit, "İnşallah şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in önderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı Maarif' modeliyle özlediğimiz, hayal ve hak ettiğimiz yerlere inşallah hep beraber çok daha hızlı şekilde geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bugün tarihe not düştüklerini ifade etti.

        Konya İmam Hatip Lisesinin, şehrin en önemli markalarından birisi olduğunu kaydeden Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Üzerinde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Depremden sonra binanın yıkılmasına karar vermek herkes için çok zordu. Fakat hepimizin amacı çocuklarımızı, güvenli bir eğitim yuvasında misafir etmek. Konya'ya yakışır bir şekilde onların eğitimlerini tamamlamak ve nihayet gelinen noktada 64 derslikli bütün sosyal imkanlarının olacağı bir binanın yapılmasına karar verildi."

        Konuşmaların ardından yapılan duayla okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan, merkez ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile davetliler katıldı.

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