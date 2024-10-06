Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Keyta, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Kramer
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Bruno
Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (ikas Eyüpspor)
KONYA
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