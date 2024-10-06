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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:44
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir

        Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer

        İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)

        Gol: Dk. 64 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 71 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+6 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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