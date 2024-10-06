Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)
Gol: Dk. 64 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 71 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+6 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)
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