AK Parti Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman il başkanlıklarından İsrail'e tepki açıklaması

AK Parti Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman il başkanlıkları tarafından, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin tepki açıklaması yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, Kültürpark'ta yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Deresoy, "7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Süregiden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmediğine dikkati çeken Deresoy, "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.

- Afyonkarahisar AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Zafer Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olduğunu söyledi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırıların Batı'nın acizliğini ve sefaletini de gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanyasından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir." dedi.

- Aksaray AK Parti Aksaray İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Hüseyin Aydın, İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün 7 Ekim 2023'te değil 77 yıl önce başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Nazi Almanyasının durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir. Diğer taraftan devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz."