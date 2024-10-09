Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştay'ı düzenlendi

        Konya'da "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştay'ı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, "Türkiye Gençlik Politika Belgesine" yol haritası oluşturacak, bölgesel çalıştaylar yaptıklarını söyledi.

        Arka plandaki masa başı çalışması tamamlanan ve 10 başlıktan oluşan politika belgesinin, bundan sonraki aşamasında sahada gençlerle karşılıklı değerlendirmelerle yürüyeceğini aktaran Efendioğlı, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki aşamada sizlerin bugün burada yapacağınız gibi farklı şehirlerde gerçekleştirilecek çalıştaylarda biz bu konu başlıklarına ilişkin sizin neler düşündüğünüzü, neler talep ettiğinizi, bize neler tavsiye ettiğinizi, devletimizin gençlik alanındaki politikasının ne olmasını düşündüğünüzü, istediğinizi bize söylemenizi bekliyoruz. Konya'da bu çalıştay serisinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer şehirlerde de bu çalıştaylarımıza devam edeceğiz."

        Konya Valisi İbrahim Akın da buradan çıkacak sonuçların sadece Konya için değil, tüm Türkiye için önemli bir rehber olacağına inandıklarını dile getirdi.

        Çalıştaya, çok sayıda davetli katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!

        Benzer Haberler

        Kaymakam Cevdet Bakkal arkeolojik kazı alanını ziyaret etti
        Kaymakam Cevdet Bakkal arkeolojik kazı alanını ziyaret etti
        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı
        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı
        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi
        Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa