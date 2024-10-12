Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli, yerli ve yabancı turistlerin sık tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli, yerli ve yabancı turistlerin sık tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

        Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesince 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü.

        Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan, metruk haldeki ecdat yadigarı yapıyı aslına uygun yaşatmak için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın takibiyle sürdürülen çalışmalarda yapı, kentte önemli turistik destinasyonlardan biri haline geldi.

        Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

        Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        İki ay önce açılışı gerçekleştirilen müze otele, gün içinde çok sayıda ziyaretçi geliyor.

        - Ziyaretçileri "sessiz ve derin" mottosuyla ağırlıyorlar

        Otelin müdürü Mehmet Demircioğlu, AA muhabirine, "sessiz ve derin" mottosuyla ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.

        Eşine az rastlanan konseptiyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiklerini anlatan Demircioğlu, "Beklentimizin üstünde talep alıyoruz. Hem yerli hem yabancı turistlerden oldukça talep var. Müze ve 13 odalı bir oteliz. Obruk manzarasını görmeye geliyorlar. Onlar için sürpriz oluyor. Müzemizi dolaşıyorlar. Gelenlerden bazıları daha sonraki günler için rezervasyon yaptırıyor, yani konaklamayı da tercih ediyorlar." diye konuştu.

        - "Günlük 600-700 ziyaretçi alıyoruz"

        Demircioğlu, otelde sergilenen tarihi objelerin de hayranlık uyandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Buranın en büyük özelliklerinden biri şehirden çok uzakta olması ve obruktan başka etrafında hiçbir şey olmaması. İnsanlar burada öncelikle sakinliği buluyor, daha sonra tarihi yaşıyorlar. Aynı zamanda restoranımızda lezzetli yemekler yiyorlar. Restore edilmiş odalarımızda kalıyorlar ve çok memnun ayrılıyorlar. Sosyal medyadan çok fazla geri dönüş alıyoruz. Tarihe meraklı misafirlerimiz yoğunlukta geliyor. Avrupalı turistlerimizin yanı sıra Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelenler var. Temmuzda tüm platformlarda oda satışlarımız başladı. Temmuzdan itibaren çok talep almaya başladık. Beklediğimizin çok üstünde talep alıyoruz. Günlük 600-700 ziyaretçi alıyoruz. Yerli ziyaretçilerimiz de merak ederek geliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak
        42 yıldır anahtar yapıyor
        42 yıldır anahtar yapıyor
        Savatra'da kuyu mezarlarda bulunan toprak kaplardan çıkan bebek kemikleri i...
        Savatra'da kuyu mezarlarda bulunan toprak kaplardan çıkan bebek kemikleri i...