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        Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:53
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        Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Esentepe Mahallesi'ndeki pazar yerinde, satış yapan M.E.Ö. ile H.İ.Y, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bıçakla H.İ.Y'i karın ve göğüs bölgesinden yaralayan M.E.Ö, kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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