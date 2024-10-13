Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kavşakta otomobile çarpan bisikletteki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kavşakta otomobile çarpan bisikletteki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

        A.G. (17) idaresindeki elektrikli bisiklet, Evsat Mahallesinde Telekom kavşağına çıktığında bir otomobile çarparak devrildi.

        Bisikletten yol üzerine savrulan bisiklet sürücüsü ile arka koltukta oturan Y.S.T. (16) yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olayın ardından bisikletlilerin çarptıktan sonra kaza yerini terk ettiği tespit edilen plakası belirlenen otomobilin sürücüsünü yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi

        Benzer Haberler

        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
        Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
        Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Konya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
        Tuz Gölü'nün endemik türlerinin genleri, kuraklıkta yetişebilecek bitkilere...
        Tuz Gölü'nün endemik türlerinin genleri, kuraklıkta yetişebilecek bitkilere...
        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor
        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor