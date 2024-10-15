Konya'da 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen G.D, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın." diyerek tepki gösterdi.

Ekipler, Emirgazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği G.D'yi yakaladı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet, yaralama ve hırsızlık suçlarından 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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