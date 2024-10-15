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        Konya'da 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Konya'da hakkında 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:33
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        Konya'da 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Konya'da hakkında 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet, yaralama ve hırsızlık suçlarından 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, Emirgazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği G.D'yi yakaladı.

        Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen G.D, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın." diyerek tepki gösterdi.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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