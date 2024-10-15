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        Konya'da mantardan zehirlenen bir kişi öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:22
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        Konya'da mantardan zehirlenen bir kişi öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

        İlçenin Karakavak Mahallesi'nde Gülsüm (17) ve kardeşi Hacer Önsesveren, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen Gülsüm Önsesveren, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Hacer Önsesveren ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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