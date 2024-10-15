Konya'da mantardan zehirlenen bir kişi öldü

Buradaki ilk müdahalenin ardından il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen Gülsüm Önsesveren, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Karakavak Mahallesi'nde Gülsüm (17) ve kardeşi Hacer Önsesveren, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

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