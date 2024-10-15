Konya'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre M.A.A. (19) Hadimi Mahallesi Tutan Sokak'taki evde birlikte yaşadığı F.A. (18) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, kadını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli M.A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.