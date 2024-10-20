Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın önünde park halinde duran 3 otomobil yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 08:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın önünde park halinde duran 3 otomobil yandı.

        Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı önünde park halindeki Hacı Kenger’e ait otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki diğer iki araca atladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının başladığı araç tamamen yanarak hurdaya dönerken yanındaki 2 araçta ise hasar meydana geldi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şapkalı bir kişinin elinde bidon ile otomobilin yanından koşarak uzaklaştığını daha sonra ise yangının başladığını belirledi.

        Ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayın şüpheli ya da şüphelileri araştırılıyor.

        Otomobili yanan Hacı Kenger'in Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi

        Benzer Haberler

        Okuldan dönmeyen 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, arkadaşlarının evinde bulundu
        Okuldan dönmeyen 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, arkadaşlarının evinde bulundu
        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Konyaspor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmek istiyor
        Konyaspor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmek istiyor
        Konya'da Altınekin Belediye Başkanı Orhan, Yeniden Refah Partisinden istifa...
        Konya'da Altınekin Belediye Başkanı Orhan, Yeniden Refah Partisinden istifa...
        Konya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Konya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tu...
        Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tu...