Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın önünde park halinde duran 3 otomobil yandı.

Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı önünde park halindeki Hacı Kenger’e ait otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki diğer iki araca atladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı araç tamamen yanarak hurdaya dönerken yanındaki 2 araçta ise hasar meydana geldi.