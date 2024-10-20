Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da valizinde 11 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da valizinde 11 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç'nin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takibe alınan M.Ç'nin kullandığı otomobil, D-300 kara yolu üzerinde durduruldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin valizinde 11 kilogram esrar bulundu.

        Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Polis memurunun aracı kundaklandı
        Polis memurunun aracı kundaklandı
        Konya'daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor
        Konya'daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor
        Seydişehir'de görev yapan muhtarlar yemekte buluştu
        Seydişehir'de görev yapan muhtarlar yemekte buluştu
        Kulu'da ağıl yangını
        Kulu'da ağıl yangını
        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı
        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı
        Okuldan dönmeyen 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, arkadaşlarının evinde bulundu
        Okuldan dönmeyen 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, arkadaşlarının evinde bulundu