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        Konya'da sulama yapacağı sırada elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesindeki bağ evinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:44
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        Konya'da sulama yapacağı sırada elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Konya'nın Meram ilçesindeki bağ evinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Gödene Mahallesi'ndeki bağ evine eşi ve kayınpederiyle giden 32 yaşındaki Mehmet Tutar, sulama yapmak için dalgıç pompasını jeneratöre bağladığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        Durumu fark edip Tutar'ı akımdan kurtaran eşi, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Daha sonra durumunun ağır olduğunu görünce eşini arabayla hastaneye götürmek isteyen kadın, yolda sağlık ekipleriyle karşılaştı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Tutar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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