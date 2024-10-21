Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, engelle kardeşleri ziyaret etti

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, bedensel engelli Ali Aksoy (46) ve Muhammet Aksoy'u (37), ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, engelle kardeşleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, bedensel engelli Ali Aksoy (46) ve Muhammet Aksoy'u (37), ziyaret etti.

        Babalarının vefatının ardından anneleri Fatma Aksoy (75) ile yaşayan Ali ve Muhammet Aksoy kardeşler, bedensel engelli oldukları için günlerinin büyük bir kısmını evde sosyal medya kullanarak ve e-gazete okuyarak geçiriyor.

        Doğuştan engelli olan ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Ali Aksoy, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'a karşı büyük bir sempati beslemeye başladı. Başkan Günaltay'ı sosyal medya hesaplarından takip eden Ali Aksoy, kendisiyle tanışma isteğini Harunlar Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Hak'a iletti.

        Muhtar Hak'ın bu isteği Günaltay'a iletmesi üzerine Günaltay, Harunlar Mahallesi'ne giderek Aksoy ailesini ziyaret etti.

        Belediye başkanını karşılarında gören Aksoy kardeşler büyük bir sevinç yaşadı.

        Ziyaret esnasında Başkan Günaltay, Aksoy ailesiyle sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Yatağa bağımlı olan Ali Aksoy, kendine ait bir hasta yatağının olmadığını ve bu durumun gündelik hayatında zorluklar yaşattığını belirterek Günaltay'dan hasta yatağı talebinde bulundu. Kardeşi Muhammet Aksoy ise bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

        Günaltay, her bireyin birer engelli adayı olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu taleplerin en kısa sürede karşılanması için gerekli adımları atacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü (2)
        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü (2)
        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, saatlik çalışma modelini değerlendirdi
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, saatlik çalışma modelini değerlendirdi
        Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor
        Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor
        Gönül Teli Türkü Yarışmasının finali yapıldı
        Gönül Teli Türkü Yarışmasının finali yapıldı
        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü
        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü