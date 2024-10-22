Konya'da kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 5 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir'in Doğancık Mahallesi girişinde meydana geldi.
Yenidoğan Mahallesi'ne ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıyan traktörün römorku, dönüş yolunda Doğancık Mahallesi girişinde devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın işçilerden Filiz İ, Nurten G, Bedriye K, Rahime A. ve Ayşe Ö, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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