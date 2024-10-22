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        Konya'da kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 5 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:30
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        Konya'da kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 5 yaralı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Beyşehir'in Doğancık Mahallesi girişinde meydana geldi.

        Yenidoğan Mahallesi'ne ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıyan traktörün römorku, dönüş yolunda Doğancık Mahallesi girişinde devrilerek yan yattı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kadın işçilerden Filiz İ, Nurten G, Bedriye K, Rahime A. ve Ayşe Ö, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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