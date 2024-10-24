Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sürücü Ş.D. ile otomobilde bulunan H.Ö, S.U. ve M.İ. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan çorbacı lakaplı H.Ö'nün bindiği otomobili Kemaliye Mahallesinde durdurdu.

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