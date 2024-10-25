Mesnevi'de adı geçen 12 esans, obruk manzaralı otelin koku müzesinde sergileniyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'nde oluşturulan Koku Müzesi'nde Mesnevi'de adı geçen 12 esans yer alıyor.

Karatay Belediyesince 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürülen Obruk Kervansaray Müze Oteli, obruk manzarasının yanı sıra tarihi eşyalarıyla da dikkati çekiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı'nının açık avlu alanında iki bölüme koku müzesi açıldı.

- "Her birisinin bize kattığı duygu farklı"

Otelde rehberi Ayşenur Şahin, AA muhabirine, sergilenen kokuların anıları canlandırdığını söyledi.

Tarihi kokuların muhafaza edildiğini ve tanıtıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Müzede 12 farklı koku yer alıyor. Bunlar, Mevlana Celaleddini Rumi'nin Mesnevi eserindeki geçen kokulardır. Gül, amber, misk, ekmek, kekik ve yasemin gibi kokular var. Her birisinin bize kattığı duygu farklı. Gül ve yasemin kokusunu aldığınız zaman doğanın temiz ruhunu hissediyorsunuz. Ekmek, kekik, limon kokusu da içimizdeki huzurumuzu ve samimiyetimizi yansıtıyor. Onun haricinde mistik kokularımız da var. Amber ve misk gibi. Bunlar da ruhani olarak dinlendirme sağlıyor."