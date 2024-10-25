Konya'da trafik kazalarında 5 yaralı

Diğer kazada ise Miraç Aksoy (19) idaresindeki 06 DCR 575 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Cemile Girici (42) ve Fadimana Adar (65) yaralandı.

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