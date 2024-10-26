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        Beyşehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:42
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        Beyşehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dalyan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki odunların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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