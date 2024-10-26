Beyşehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalyan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki odunların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

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