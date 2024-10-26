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        GÜNCELLEME - Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Konya'da, aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:48
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        GÜNCELLEME - Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Konya'da, aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İkili arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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