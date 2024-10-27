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        Seydişehir Belediye BaşkanI Ustaoğlu gençleri ziyaret etti

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir İlçe Müftülüğü Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:17
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        Seydişehir Belediye BaşkanI Ustaoğlu gençleri ziyaret etti
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        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir İlçe Müftülüğü Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Din görevlisi İbrahim Şahin'den Gençlik Merkezinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Ustaoğlu, merkezde gençleri dinledi.

        En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu kaydeden Ustaoğlu, "Özellikle gençlerin doğru yerlerde doğru eğitim verilerek iyi birer vatandaş olarak yetiştirilmeleri önemli. İnsanın fert fert adalet prensibini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi önemli. Adil bir toplumun inşası ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Dünyadaki tüm haksızlık ve zulümleri kaldırıp adil bir anlayışı hakim kılacak insan modelini önceliğimiz olmalı. Biz de Seydişehir Belediyesi olarak imkanlarımız el verdiği sürece gençlerin hizmetindeyiz." dedi.

        Başkan Ustaoğlu gençlere yürütülen bazı projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Gençlik Merkezini ziyaretinde Başkan Ustaoğlu'na, İlçe Müftüsü Adem Bebek eşlik etti.

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