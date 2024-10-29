Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

        Konya'nın Kulu, Halkapınar, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’nın Kulu, Halkapınar, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kulu Cumhuriyet Meydanında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, makamında tebrikleri kabul etti.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Canpolat, "Vatanımızın üzerinde hain emelleri olanlar bu milletin küllerinde yeniden doğacağını, tarihe yön veren 16 imparatorluk, 54 devletin ardından bir yenisini daha kuracağını hesap edememişlerdir. Cumhuriyet, atalarımızın vatanlarına sahip çıkışıdır, evlatlarını cepheye gönderen anaların göz yaşıdır, geldikleri gibi giderler kararlılığıyla bu necip millete koşulsuz güvenmektir. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere toprağa vatan ve mübarek kanını bayrak kılan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor ve hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlarım." dedi.

        Program, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu cumhuriyet konulu skeç, türkü, slayt gösterisi, şiirler ve çeşitli oyun gösterileri sunulmasıyla sona erdi.

        Programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Savcısı Enis Şadi Saka, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Halkapınar

        Halkapınar Hükümet Konağında çelenk sunumu ile başlayan program, Kaymakam Enes Talha Ulusoy'un makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulüyle devam etti.

        Halkapınar Ortaokulu bahçesinde devam eden kutlama programında Kaymakam Ulusoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan program, şiir, oratoryo, ront gösterisi, Atatürk temalı resim sergisi ve ödül töreni ile sona erdi.

        Kutlamalara Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

        - Seydişehir

        Seydişehir Hükümet Konağında çelenk sunumu ile başlayan programda, Kaymakam Cevdet Bakkal'ın makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

        Cumhuriyet Korteji ile başlayan tören Belediye Meydanında devam etti.

        Kaymakam Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Savunma Yüzbaşı Serkan Öztürk, bayrama katılan öğrencileri ve vatandaşları selamladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kaymakam Bakkal, cumhuriyetin, Atatürk tarafından yapılan en büyük devrim olduğunu belirterek, Gençliğe Hitabe'de belirtildiği üzere cumhuriyetin gençlere emanet edildiğinin altını çizdi.

        -Hüyük

        Hüyük Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinde yapılan etkinliklerde Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer vatandaşı selamladı.

        Evsen'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı şiirler, orotoryo ve müzik gösterileri düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü
        Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü
        Konya'da ortaokul öğrencileri bayraklarla donattıkları bisikletleriyle 29 E...
        Konya'da ortaokul öğrencileri bayraklarla donattıkları bisikletleriyle 29 E...
        Otomobil, önündeki araca çarptı; üniversiteli Ömer öldü, arkadaşı yaralandı
        Otomobil, önündeki araca çarptı; üniversiteli Ömer öldü, arkadaşı yaralandı
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü...
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü...
        Eşinin yarım bıraktığı kurs sayesinde 73 yaşında tel kırma öğrendi
        Eşinin yarım bıraktığı kurs sayesinde 73 yaşında tel kırma öğrendi
        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti