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        Tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu doğaseverlere farklı bir rota sunuyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, keşif, rota kaydı ve yön levha çalışmaları tamamlanan tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu, doğaseverleri bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:59
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        Tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu doğaseverlere farklı bir rota sunuyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, keşif, rota kaydı ve yön levha çalışmaları tamamlanan tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu, doğaseverleri bekliyor.

        Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini kapsayan 102 kilometrelik yolu kullanan 100 kişilik ekip, Taşkent sınırlarında yer alan yolun geçtiği Bolay Yaylası'nda buluştu.

        Yürüyüşe katılan Tuna Özgür, etkinliğin çok keyifli olduğunu ve tekrar katılmak istediklerini belirtti.

        Katılımcılardan Meryem Daşgın da doğal güzellikler eşliğinde verimli bir yürüyüş gerçekleştirildiğini anlatarak, "Ankara ve İzmir'de yaşayan biri olarak, burada bu yürüyüşlere katılmak benim için gurur verici oldu." diye konuştu.

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