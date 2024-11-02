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        Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi aynı bıçakla kendini yaraladı

        Konya'nın Karatay ilçesinde bir süre önce boşandığı kadını bıçakla öldüren kişi, aynı bıçakla kendini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:49
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        Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi aynı bıçakla kendini yaraladı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde bir süre önce boşandığı kadını bıçakla öldüren kişi, aynı bıçakla kendini yaraladı.

        İddiaya göre, Murat U. konuşmak için eski eşi Bahriye Kalaycı ile İsmil Mahallesi Akyel Yaylası mevkisinde boş bir arazide buluştu. Kadın ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat U. bir çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı ve kendisini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Murat U. hastaneye kaldırıldı.

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