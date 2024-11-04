Konya'daki kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada ağır yaralanan Tankut Faruk Kocabaşa da hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Tankut Faruk Kocabaşa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selçuk Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"Merhum öğrencimiz Ömer Kara'nın aynı kazada yaralanan arkadaşı, üniversitemiz Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi Tankut Faruk Kocabaşa'yı da kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Her iki öğrencimize de Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nden yayımlanan taziye mesajında da "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden fakülte öğrencimiz Tankut Faruk Kocabaşa'ya ve üniversite öğrencimiz Ömer Kara'ya Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, 28 Ekim'de Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra refüje çıkarak bir ağaca çarpmış, sürücü ve yanındaki Tankut Faruk Kocabaşa araçta sıkışmıştı.