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        Konya'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:41
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        Konya'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin vatandaşlara verdiği borçları katlayarak haksız kazanç sağladığı yönünde ihbar aldı.

        Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, 7 milyon 466 bin lira değerinde 35 senet ile 7 milyon 285 bin lira değerinde 30 çek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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