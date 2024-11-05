Konya'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin vatandaşlara verdiği borçları katlayarak haksız kazanç sağladığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, 7 milyon 466 bin lira değerinde 35 senet ile 7 milyon 285 bin lira değerinde 30 çek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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