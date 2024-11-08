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        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Bekir Alperen Taşdemir, Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:26
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        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Bekir Alperen Taşdemir, Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alma başarısı gösterdi.

        Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Taşdemir, başarılı dereceleriyle kısa zaman önce milli takıma seçilme gururu yaşadı.

        Karapınar Belediyesi Uzakdoğu Sporları ve Wushu Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Taşdemir, milli sporcu olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

        Başarısını, okuluna, kulübüne ve ailesine armağan eden Taşdemir, çalışmalarına devam ederek ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

        Taşdemir'in antrenörü Mehmet Emekli ise öğrencisinin disiplinli çalışması ve azmi sayesinde milli sporcu unvanını kazandığını vurguladı.

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