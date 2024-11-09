Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayatını ülkesine ve milletine adamış müstesna bir şahsiyet olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu çetin şartlara ve sınırlı imkanlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Ulusal bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Atatürk'ü anmanın, Türkiye'yi eğitimden, sağlığa, sanayiden, teknolojiye her alanda muasır medeniyetler seviyesine taşımakla başladığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti: